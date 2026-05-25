ポケモンカード3400万円相当を輸送車から盗んだとして、男2人が逮捕されました。ポケモンカードを狙った事件は各地で相次いでいて、マネーロンダリングなどに悪用されている可能性も指摘されています。“レアもの”は高額で取引されるポケモンカード。こちらはアメリカの競売で、25億円で落札されました。日本国内でも…記者「ショーケースを見てみますと、すごいですね、30万円を超えるトレカが並んでいます」トレカショップサー