俳優の沢尻エリカ（40）が、23日放送の日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜後11：30）に出演。恋愛相談に答えた。【番組カット】美しい姿…！自らを振り返る沢尻エリカ同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン※今回放送は欠席）が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しなが