5人の子どもを育てるタレントの辻希美さんが5月23日、自身のブログを更新。子どもの『運動会』の様子を報告しました。【写真を見る】【 辻希美 】小2三男の運動会を報告「ダンスがめっちゃ可愛かったです」“お弁当なし”の午前終了には「来年はお弁当有りな運動会がいいな」ブログによると、この日は小学2年生の第4子で三男の幸空（コア）くんの運動会が行われ、辻さんはその様子を温かく見守ったといいます。辻さんは「ダンス