夏休みの子どもに食事を提供。愛知県みよし市が全国初の取り組みです。 【写真を見る】夏休みの子どもに｢弁当｣提供 放課後児童クラブなどで 昼食代550円のうち200円は市が負担 低所得世帯は無償 保護者の負担軽減のため…愛知･みよし市 みよし市は「こども応援緊急手当」を創設し、低所得子育て世帯に対し児童手当に上乗せする形で児童1人あたり月額6000円を支給する考えです。 また、夏休みなどの長期休み期間中の平日、保護者