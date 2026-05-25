警察車両の赤色灯25日午前3時15分ごろ、静岡県富士市境の新東名高速道路上り線で、大型トラックが事故で停車中の乗用車に衝突する事故があった。県警高速隊によると、乗用車を運転していた神奈川県厚木市、専門学校生菊地友さん（19）が腹部を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。高速隊によると、同乗の横浜市のアルバイト亥飼美優さん（21）は胸を強く打ち重傷を負った。トラックの運転手の男性（54）＝佐賀県神埼市