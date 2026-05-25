歌手の新浜レオン（30）が23日放送のフジテレビ「MUSIC FAIR」（土曜後6・00）に出演し、“有名人”である父のエピソードを明かした。歌手・森山直太朗に、大スターの森山良子を母に持つ悩みについて質問した後、自身の父に言及。“は・か・た・の塩！”のフレーズでおなじみの「伯方の塩」のCM曲で知られる演歌歌手・高城靖雄の長男だが、「基本的に家中塩だらけなんですよ」と明かし共演者から「ネタじゃないですか」と突っ