【WWE】RAW（5月18日・日本時間19日／ノースカロライナ・グリーンズボロ）【映像】お尻付近を背後から“ひと押し”も「退場！」いつもなら成功する"こっそり介入"が、この日に限ってあっけなく露見。女ボスが背後から放ったお尻付近へのひと押し、それを見逃さなかったのはレフェリーの視線だった。退場宣告に大げさに仰け反るヒールと、にっこり微笑むレフェリー。ベタすぎる展開にファンからも「有能レフェリー」「レフェリー