タレント山口もえ（48）が、25日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。15年に結婚をした、爆笑問題・田中裕二との結婚指輪について明かした。山口は「今年、結婚11年になるんですけど、結婚する時に結婚指輪どうするって話をしたら、ウチの夫、爆笑問題さんなんですけど。爆笑問題さんの相方の太田さんが結婚指輪をしているから、俺は結婚指輪をしないと。『コンビ2人とも結婚指輪してるのおかしいから