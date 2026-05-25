横浜地検川崎支部（資料写真）同居する父親（８２）の遺体を自宅に放置したとして、死体遺棄の疑いで逮捕された川崎市川崎区の男性（５２）について、横浜地検川崎支部は２５日までに、不起訴処分とした。同支部は「積極・消極双方の事情を考慮した」と説明した。神奈川県警によると、男性は父親と２人暮らし。親族の依頼で安否確認に訪れた警察官が遺体を見つけたため、３月に逮捕されていた。