アイドルグループ・ACEesの深田竜生が主演を務める、テレビ朝日オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』(毎週土曜23:00〜23:30)が、7月11日から放送される。オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』○ACEes、深田竜生主演ドラマの主題歌を担当タイトルは「真夜中のZOO」同作は、深田の連続ドラマ単独初主演作。深田が演じる主人公・武宮夏輝は、大学受験を控えた高校3年生だが、夏休み直前につきあっていた