奄美地方では、26日未明から昼前にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意が必要です。 鹿児島地方気象台によりますと、梅雨前線が奄美地方に停滞し、暖かく湿った空気が流れ込むため、奄美地方では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。 奄美地方では、26日昼前にかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる