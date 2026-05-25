■これまでのあらすじ義母が結婚式を仕切りだしたので慌てて参列者を探す香奈だったが、後輩たちからも断られてしまう。親戚すら誰一人として参列しない状況に母は「みんな自分の式が恥ずかしかったから来ない」と言うが、香奈は自分たちの周りには誰もいないことに気づく。夢を見続けた結婚式、憧れの式場、ハイスペの旦那さま。すべて理想通りのはずなのに、私は今日という日がうれしいのかどうかもわかりませんでした。母は「私