ドル円１５８．９５近辺、ユーロドル１．１６４５近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は158.95近辺、ユーロドルは1.1645近辺での推移。 ドル円は東京早朝に158.74付近まで安値を広げた。先週末NY終値は159.18レベルだった。米国とイランの合意が近づくとの見方が原油安とともにドル売りを誘発した。しかし、その後は下げ渋りとなりロンドン朝方には159.04付近に高値を伸ばした。足元では159円を割り込