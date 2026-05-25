政府 補正予算の追加歳出は合計で３兆円強の見込み 国債の市中発行額を増やさず対応-補正の財源 今年度補正予算案を来週にも国会提出予定 所要額は5000億円、明日予備費使用を決定-夏の電ガス支援（高市首相）