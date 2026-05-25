俳優・本木雅弘、竹中直人らを擁する芸能事務所「フロム・ファーストプロダクション」の代表取締役会長・小口文子（おぐち・あやこ）さんが１６日に死去したことが２５日、所属事務所の公式サイトで発表された。７８歳だった。死因は公表しない。文子さんは同社創業者・小口健二さんの妻。２００７年に健二さんと死別後は、その思いを引き継ぎ、事務所を切り盛りしてきた。サイトでは小口友希子代表取締役社長の名義で文書を発