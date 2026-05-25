５月中旬なのに猛暑日のエリアが出るなど、季節外れの暑さで需要が高まるエアコンですが、週末の家電量販店のエアコン売り場を取材すると、例年にない動きが出ていました。Joshin 王子店 奥野拓也店長：例年に比べて非常に多くのお客さまにご来店いただいています。この時期からこれだけエアコンの需要があるのは、珍しいことなのかなと思います。この動き、背景にあるのは暑さだけではありません。「エアコン2027年問題」とは“