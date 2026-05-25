北海道旭川市で女子高校生が殺害された事件の初公判が開かれ、被告は殺意や殺害行為を否認し起訴内容の一部を争う姿勢を示した。検察側は主犯と指摘しており、SNSトラブルを背景とした事件の経緯や責任の有無が今後の焦点となる。初公判で「殺意はない」北海道旭川市で、2024年、当時17歳の女子高校生が殺害された事件で、内田梨瑚被告（23）は殺人などの罪に問われている。25日、旭川地裁で開かれた初公判には、23席の傍聴席を求