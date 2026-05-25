東京・銀座で25日正午ごろ、男が催涙スプレーのようなものを吹きかけ現在も逃走中です。東京・銀座の現場からフジテレビ・室岡大晴キャスターが中継でお伝えします。現場となった銀行にブルーシートがかかっていましたが、午後5時前に警察によってブルーシートが剥がされました。そして現場となった銀行の中ですが、クリーム色の柱に長方形の紙が1枚貼られています。ブルーシートが張られる前には、柱に赤いスプレーを吹きかけられ