母親に甘すぎませんか？ マザコンなの？ちなみにこの翌日も、夫は自分の両親と3人でフォアグラを食べに行ってしまうのです…。両家の親の扱いがあまりにも違うため、妻のモヤモヤは募るばかりで…!?>>【まんが】たかり屋義母をどうにかして！(ウーマンエキサイト編集部)