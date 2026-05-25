25日正午ごろ、東京・銀座で何者かがスプレーのようなものを吹きかけました。20人以上が頭痛などを訴え、現場は一時騒然となり、犯人は午後4時半現在も逃走中です。東京・銀座を埋め尽くした、たくさんの消防や警察車両。25日昼ごろ、何者かが刺激臭のあるスプレーを吹きかけ、多くの人が体調不良を訴える事件が発生しました。現場にはガスマスクをした隊員やボンベを背負った隊員の姿も。道路の反対側には多くの人が集まり、物々