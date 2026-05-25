マツコ・デラックスが25日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。6月から東京都渋谷区が導入するゴミのポイ捨て過料2000円について私見を述べた。渋谷区は6月から区内全域で、ゴミのポイ捨てをめぐって、過料2000円を徴収する。これまではタバコのポイ捨てだけだったが、空き缶や瓶、紙くずなども対象となる。感想を聞かれたマツコは「2000円…安くない？」と投げかけた上で「5万円ぐら