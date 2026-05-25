お笑いユニット、ザ・プラン9のヤナギブソン（50）が25日、Xを更新。後輩芸人から「絡みたく無い大阪の芸人」として名指しされた番組についてつづった投稿が反響を呼んでいる。ヤナギブソンは「私が出てもない番組で絡みたく無い大阪の芸人は？という質問で『ヤナギブソン』と、あるセル〇〇ライトスパの〇肥後〇さんという方に私の名前出されてた。だいぶ後輩なうえ、一回も絡んだことない」と伏せ字を使ったものの後輩芸人の名前