サッカー、ハーフシーズンの特別大会・明治安田J2・J3百年構想リーグです。地域リーグラウンドと呼ばれるリーグ戦は24日が最終戦。ブラウブリッツ秋田は、ホームで栃木シティと対戦しました。徹底したクロスからの攻撃が実り勝利をつかんだブラウブリッツは、リーグ2位で次のプレーオフラウンドに進みます。勝てば自力でリーグ2位が決まる24日の一戦。ブラウブリッツ