テレビ朝日の深夜バラエティゾーン「バラバラ大作戦」内で展開されている、月替わりチャレンジ枠「バラバラマンスリー」。月ごとに月〜木曜日で4作品をトライアル放送するこの枠――2026年6月の火曜日は、今年1月に放送され好評を博した『スポンジ・シノ』の第2弾『スポンジ・シノ2』が放送される。今年1月、「バラバラマンスリー」で放送されたtimelesz・篠塚大輝による『スポンジ・シノ』――篠塚の初冠番組として注目を集めた同