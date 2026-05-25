高校野球・春の県大会です。秋田商業と鹿角の決勝、24日は4回表の途中で雨のため中断。25日の継続試合で秋田商業が接戦を制し、4年ぶりの優勝です。24日、雨の中始まった決勝。ノーシードから勝ち上がってきた秋田商業と、創部3年目で初の決勝に駒を進めた鹿角の対戦です。3回表、鹿角はヒットやフォアボールで1アウト満塁とすると、3番・小舘がレフトへの2点タイムリーヒット。鹿角が先制します。秋田商