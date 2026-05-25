焼肉レストランの安楽亭は、2026年5月25日から31日まで「肉の日祭り」を開催しています（一部店舗を除く）。定番メニュー特価から"味変セット"までお得が目白押し毎月恒例の「肉の日祭り」が今月も開催されます。定番焼肉の超特価をはじめ、盛り合わせの値引きや、イチオシ食材と味変ディップセットまで充実のキャンペーン内容です。定番焼肉が超特価焼肉には欠かせないカルビとロースがお手頃価格で登場。【対象メニュー】・ファ