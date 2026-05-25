秋田市の認定こども園で消防団員による防災教室が開かれました。園児たちは消防車両の展示も楽しみながら、いざという時の行動を確認しました。防災教室が行われたのは秋田市泉の「あさひかわこども園」です。このこども園では毎月避難訓練を行っていて、25日は大きな声で助けを呼ぶことなど命を守る行動について消防団員から教えてもらいました。年長の園児たちが体験したのは「あっぱくん」というトレーニングキットを使っ