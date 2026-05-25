仙台貨物が、約2年半ぶりの始動を発表。ニューシングルを8月5日にリリースする。 （関連：V系シーンに根付くパロディ／オマージュ文化ゴールデンボンバー、仙台貨物らの例から考える） 今作は、2曲収録のCD＋Mカード付のType-Aと、3曲収録のCDのみのType-Bの2形態をリリース。詳細情報およびリリースイベントの日程は後日発表となる。 また、8月11日の名古屋E.L