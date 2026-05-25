この番組の初回を撮り終えたとき、東出昌大は語っていた。 （関連：【画像あり】ゲストの那須川天心と瀬戸大也） 「雨が降るかもしれんし、“獣を獲る”って言っても獲れんかもしれんし、何があるかわからないから、（番組としてどうなるのか）正直わかんない。でも、それでいいのかなって思う。そのときどきに無理しないことが、誰かの本音を聞ける機会になるのかなって」 プロボクサー・那須川天心と競泳選手・瀬戸