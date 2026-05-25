■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０５月２５日１５８円９６～９８銭（▼０．１６） ０５月２２日１５９円１２～１３銭（△０．１０） ０５月２１日１５９円０２～０４銭（▼０．０４） ０５月２０日１５９円０６～０８銭（△０．０３） ０５月１９日１５９円０３&#