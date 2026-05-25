Rain Treeが、5thデジタルシングルを8月にリリースする。 （関連：【画像あり】『Rain Tree初夏のフリーライブ～君の居場所はここにある～』より） 本情報は、5月24日にららぽーと横浜にて行われた『Rain Tree 初夏のフリーライブ～君の居場所はここにある～』にて発表されたもの。 5thデジタルシングルは、全4曲を収録予定。コンセプト曲の2曲は、6月20日にららぽ}