日銀が２５日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５８円９６～９８銭と前週末に比べ１６銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８４円９９～０３銭と同２８銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６３７～３８ドルと同０．００２９ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS