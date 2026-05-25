（台北中央社）トランプ米大統領が頼清徳（らいせいとく）総統との対話に意欲を示したことが注目を集める中、林佳竜（りんかりゅう）外交部長（外相）は25日、米中首脳会談が行われた後に米国政府側から説明を受けており、米国の対台湾政策に変わりがないことを確認したと述べた。林氏は立法院（国会）外交・国防委員会への出席前、報道陣の取材に応じた。台湾と米国には制度化された意思疎通ルートがあると説明。台湾海峡の平和と