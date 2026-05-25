（台北中央社）台北市の台北世界貿易センターで22日から4日間の日程で旅行見本市「台北ツーリズムエキスポ」（台北国際観光博覧会、TTE）が開かれている。日本向け商品の需要が最も高く、個人旅行、団体旅行ともに人気を集めている。TTEは台湾で上半期に開かれる最大規模の旅行見本市で、今年で20回目。会場には航空会社や旅行会社、海外の観光関連機関などが出展し、期間中、30万人以上の来場が見込まれている。旅行大手、コーラ