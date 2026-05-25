銀座ロフトは6月7日まで、韓国生まれの“はやりではなく、自分基準の美を追い求める”がコンセプトのビューティーブランド「ENTROPY（エントロピー）」のPOP-UP STOREを開催中です。バッグなどに入れて持ち運びしやすい小さいサイズのティントリップとチークを、銀座ロフト先行で販売。また、購入商品と点数に応じてキーリングやチャームなどのプレゼントも実施しています。■銀座ロフト【ENTROPY POP-UP STORE AT GINZA LOFT】概