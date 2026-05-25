歓送迎会や飲み会など、人と食事をする機会が増える時期は、自然と「ご飯や飲みに誘われやすい人」と「なぜか誘われにくい人」の差が出やすくなるようです。「自分はあまり誘われない気がする……」という人は、一度「自分の星座」をチェックしてみるといいでしょう。実は、星座によって「誘われやすさ」に傾向があると言われています。今回は、星座別に見る「ご飯や飲みに誘われやすい人」をランキング形式で紹介します。■「ご飯