【家電コンサルのお得な話・298】 全国の自治体で、「省エネ家電買い替え促進事業」が広がっている。物価高や電気料金上昇が続く中、家庭の負担軽減と省エネ推進を目的とした施策である。制度内容は自治体ごとに異なるが、近年は特に電気代削減効果の大きいエアコンや冷蔵庫などへ買い替えた際、購入費の一部を補助するといった仕組みが多い。●消費電力の低い「省エネ家電」への買い替え需要を喚起する取り組み背景には、古い