【その他の画像・動画等を元記事で観る】 朗読劇 READING WORLD ユネスコ世界記憶遺産 舞鶴への生還『約束の果て』（再演）が、9月に東京国際フォーラム ホールAにて上演されることが決定した。 ■世界記憶遺産「舞鶴」の記憶を、声と音楽、映像で紡ぐ 極寒の地・シベリアから、あたたかな舞鶴の海へ――。 時を超えて結ばれた「約束」が、今、声の旋律とともに甦る。 『約束の果て』（再演）は、京