5月第4週（5月18日～5月22日）に新規設定されたファンドは以下の通り。 運用開始日 〇5月18日 円建てニッポン社債ファンド２０２６－０５（限定追加型）（円起物２０２６－０５） 運用会社：大和アセットマネジメント 〇5月21日 ＳＢＩ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス・ファンド（ＳＢＩ ＮＡＳＤＡＱ１００） 運用会社：ＳＢＩアセットマネジメント 株探ニュース