全道のトップを決める春の高校野球「北海道大会」が開幕しました。２０２６年は札幌市円山球場が改修工事中のため、初めてモエレ沼公園野球場で開催されています。モエレ沼公園野球場で初めて開催された春の高校野球・北海道大会には、１６校が出場します。開会式では旭川志峯高校の億貞壮汰主将が選手宣誓を務めました。（旭川志峯高校億貞壮汰主将）「気合と根性で最後まで戦います」その後行われた開幕戦では、クラーク