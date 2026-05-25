中国で国家一級保護動物であるトキが再発見されてから今年で45周年を迎えます。トキはかつて東アジアに広く生息していましたが、20世紀に入り、その個体数は激減しました。1960年代、中国北西部の甘粛省康県で1羽が捕獲され、それが中国におけるトキの「最後の記録」とされていました。野生のトキは既に絶滅したと思われていた1981年5月、北西部の陝西省漢中市洋県姚家溝で7羽の野生トキが発見されました。その後45年にわたる絶え