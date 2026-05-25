ゼッテリアは、アジアンテイストのハンバーガーを楽しめる「アジアンバーガーフェア」から、「アジアンガーリックシュリンプえびバーガー」など3品を、2026年5月27日〜6月中旬までの期間限定で発売する。エビパティとビーフパティ、スウィートチリ＆チキンの3メニュー「アジアンガーリックシュリンプえびバーガー」は、えびパティに、えびを香ばしく揚げたポップコーンシュリンプ2尾、特製ガーリックシュリンプソースを組み合わせ