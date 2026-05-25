25日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは、8月に沖縄県豊見城市でプレシーズンマッチを開催することを発表した。 豊見城市はこれまで、バレーボール日本代表や各国代表チーム、SVリーグクラブなどの合宿受け入れを継続的に実施しており、バレーボールを通じた地域活性化や競技力向上に取り組んでいる。東京GBも2025-26シ&#