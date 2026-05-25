ロックバンド・LUNA SEAの楽曲を使用した秦野駅の駅メロディー導入を記念し、秦野駅北口・まほろば大橋でメンバーの手形碑および記念プレートの除幕式が開催された。【写真】数々の写真やドラムも…『真矢さん お別れ会』の模様2月に亡くなったドラマー・真矢さんの出身地である神奈川・秦野の秦野駅では、列車接近メロディー（駅メロディー）として「ROSIER」および「I for You」を導入。今回の手形碑は秦野市が制作し、真矢