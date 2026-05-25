タレントのマツコ・デラックス（53）が25日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にコメンテーターとして生出演し、自動車教習所にまつわるエピソードを語った。番組では、運転免許証の取得費用を親が持つべきか、いつ取るべきかについて議論。マツコは「私は高校3年の時から通い始めたから、親に出してもらったわよね。通学路の途中にある教習所みたいなところに行って」と明かした。教習所のシステムについて、要