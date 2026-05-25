キャッチボールで調整する中日・金丸＝ナゴヤ球場26日に始まる楽天3連戦で先発する予定の中日の金丸が25日、ナゴヤ球場でキャッチボールなどを行って調整した。19日の阪神戦は5回を10安打4失点と苦しみ、4敗目を喫した。交流戦のマウンドに備える左腕は「先制点を与えないように、チームが有利に進めていけるようにやりたい」と意気込んだ。プロ1年目だった昨季の交流戦では2試合に登板し、0勝1敗。パ・リーグのチームの打線に