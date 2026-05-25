【イスラマバード共同】在パキスタン日本大使館は25日、パキスタン北部スカルドゥの山岳地帯で、トレッキング中の日本人男性が死亡したと明らかにした。地元メディアなどによると、60代の日本人男性は標高3700メートル級の景勝地「マスルールロック」へトレッキングに出かけ、行方不明となった。現地の救助隊が23日、岩の割れ目で遺体を発見した。誤って転落したとみられる。スカルドゥ周辺は、世界第2位の高峰「K2」を擁す