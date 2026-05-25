中東情勢への対応をめぐり、高市総理は、ことしの夏の電気・ガス料金について3か月間で5000円程度の負担軽減となる支援をおこなうと表明しました。高市総理「今年の夏の電気料金は、昨年同期間に補助を実施した料金よりも引き下げられ、標準的なご家庭におきまして『3か月で5000円』程度の負担引き下げ効果を実現できる」高市総理は25日、ことし7月から9月の電気・ガス料金について、5000円程度の負担軽減をおこなうと表明しました