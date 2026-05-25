スターダムのなつぽい（30）が25日までに自身のインスタグラムを更新。レスリング女子で五輪メダリストの浜口京子（48）の近影を公開し、反響を呼んでいる。「今日は夫婦でのお仕事で浅草に来たので、その前に浜口ジムにご挨拶でお邪魔いたしました」と報告。「会長のアニマル浜口さんはいらっしゃらなかったのですが、浜口京子さんにお会いできました」と京子とのツーショットを公開。「結婚後直接ご挨拶になかなか来らなかっ