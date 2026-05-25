ロバーツ監督が言及米大リーグ、ドジャースは24日（日本時間25日）、敵地ブルワーズ戦に5-1で勝利した。試合後、デーブ・ロバーツ監督は不調のキム・ヘソン内野手のパフォーマンスに言及。キケ・ヘルナンデス内野手の復帰が見込まれる中、26人のロースター枠争いへの影響を及ぼす可能性を語った。「8番・二塁」で先発したキム・ヘソンは、4打数無安打3三振と見せ場を作れず、2試合連続で無安打に。メジャーから昇格した4月は月間